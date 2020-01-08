Bugünkü
Takvim

Bir oğlu şehit diğeri dağda | annelerinin nöbeti 126'ncı gününde

İl Binası önündeki evlat nöbeti 126'ncı gününe girdi. Oğlu dağa kaçırılan anne feryat etti: ağabeyini şehit etti. Dön oğlum, onun çocuklarına sahip çık...

Bir oğlu şehit diğeri dağda
Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti 126'ncı gününe girdi. Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için oturma eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi "Oğlum Roşat, dön gel. kardeşini şehit etti. Anneni dinle, 4 yetimi bizim boynumuza bıraktılar. Kardeşinin çoluk çocuğuna bak, biz burada garip, yetim kaldık. Boynumuz bükük" diye gözyaşı döktü. Şemdinli'de 4 çocuk babası Sami Çiftçi, 2017 yılında PKK'ya destek vermediği için teröristlerce eli kolu bağlanarak ahırda şehit edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBir oğlu şehit diğeri dağda | Diyarbakır annelerinin nöbeti 126'ncı gününde
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri