Bir oğlu şehit diğeri dağda

Diyarbakır HDP İl Binası önündeki evlat nöbeti 126'ncı gününe girdi. Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için oturma eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi "Oğlum Roşat, dön gel. PKK kardeşini şehit etti. Anneni dinle, 4 yetimi bizim boynumuza bıraktılar. Kardeşinin çoluk çocuğuna bak, biz burada garip, yetim kaldık. Boynumuz bükük" diye gözyaşı döktü. Şemdinli'de 4 çocuk babası Sami Çiftçi, 2017 yılında PKK'ya destek vermediği için teröristlerce eli kolu bağlanarak ahırda şehit edilmişti.
- Güncel
- 08.01.2020
- Gazete
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