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  • 21.01.2020 08:00
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 08:00

77 ilde operasyonu! 4 bin 621 kişi gözaltında!

Emniyet Genel Müdürlüğünce () son bir haftada sokak satıcılarına yönelik 77 ilde gerçekleştirilen operasyonlarında 4 bin 621 kişi gözaltına alındı. Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 54 tabanca ve tüfek ile 87 bin 51 liraya ise el konuldu.

Zehir tacirlerine büyük darbe!

'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde yürütülen operasyonlarda 413 kilogram esrar, 197 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 10 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kilogram bonzai ve 96 bin 469 hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 54 tabanca ve tüfek ile 87 bin 51 liraya ise el konuldu.

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