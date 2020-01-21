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  • 21.01.2020 09:36
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 09:36

? 2020 ilk ?

? Halk arasında baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça ''ateş halinde'', ''yanmış halde'' veya ''kor'' anlamına gelen ve ısınmayı ifade eden cemrelerin ilkinin ne zaman havaya düşeceği merak ediliyor. Üç aşamada gerçekleşen cemre düşmesi olayı ile ilgili detayları derledik. Peki, ? 2020 ilk cemre ne zaman düşecek?

Baharın müjdecisi geliyor!

Cemreler ne zaman düşecek? Havanın ısınmasını müjdeleyen cemrenin ilki için geri sayım başladı. İlk cemreden bir hafta sonra, ikinci cemre suya düşüyor ve suları ısıtıyor. Üçüncü ve son cemre de toprağa düşüyor ve kır çiçekleri kendisini gösteriyor. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre ne zaman düşecek? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

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