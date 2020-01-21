Cemreler ne zaman düşecek? Havanın ısınmasını müjdeleyen cemrenin ilki için geri sayım başladı. İlk cemreden bir hafta sonra, ikinci cemre suya düşüyor ve suları ısıtıyor. Üçüncü ve son cemre de toprağa düşüyor ve kır çiçekleri kendisini gösteriyor. Peki, cemreler ne zaman düşüyor? 2020 ilk cemre ne zaman düşecek? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.