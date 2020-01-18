Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse, 1 yıldır bulunamadı

Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O gün İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, jandarmaya bağlı kara ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, su üstü ve su altı ekipleriyle yaklaşık 200 personelin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Aynı gün otomobil, dere yatağının orta noktasında bulundu ve vinçle çıkartıldı. Otomobilde yapılan aramalarda Kader Buse Acar'a ait bir iz bulunamadı.