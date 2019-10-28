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  • 28.10.2019 20:58
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 21:02

'ın anne ve babadan duygusal paylaşım

'nın Kemer ilçesinde hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 277 gündür bulunamayan 'ın (20) anne ve babasının, sosyal medyadan kızlarının kutlamalarındaki fotoğrafına yer verdiği paylaşımı hüzünlendirdi.

Tam 277 gün geçti! Yürek burkan paylaşım

Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi 'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi 'ın izine, 277 gündür rastlanılamadı.

Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı anne Ayla Acar ile baba 'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesaplarından yaptıkları paylaşım hüzünlendirdi.

Kader Buse Acar'ın daha önce görev aldığı ve şiir okuduğu kutlama programı sonrası çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ayla ve Ahmet Acar çifti, "Bir tanem yarın 29 Ekim. Kutlu olsun canım kızım. Hazırlanman için duvarların sesinle yankılanması bir yandan da sesin kısılmaması için çabalaman lazımdı. Bu bayramda görevin yok mu? Görev almak için koşmadın mı hocaların peşinden? 'Üç kıtalık şiir verdiler bu okunur mu, tam heyecana geliyorum şiir bitiyor' demedin mi? 'Bu şiiri değiştirelim ben destan isterim' demedin mi?" ifadelerine yer verdi.

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