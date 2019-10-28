Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 277 gündür rastlanılamadı.

Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı anne Ayla Acar ile baba Ahmet Acar'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesaplarından yaptıkları paylaşım hüzünlendirdi.

Kader Buse Acar'ın daha önce görev aldığı ve şiir okuduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı sonrası çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ayla ve Ahmet Acar çifti, "Bir tanem yarın 29 Ekim. Kutlu olsun canım kızım. Hazırlanman için duvarların sesinle yankılanması bir yandan da sesin kısılmaması için çabalaman lazımdı. Bu bayramda görevin yok mu? Görev almak için koşmadın mı hocaların peşinden? 'Üç kıtalık şiir verdiler bu okunur mu, tam heyecana geliyorum şiir bitiyor' demedin mi? 'Bu şiiri değiştirelim ben destan isterim' demedin mi?" ifadelerine yer verdi.