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  • 16.12.2019 01:30
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 01:30

Hortumda kaybolan Kader Buse'nin içinde olduğu aracın tamponu bulundu

Hortum sırasında kaybolan 'ın babası , derede yaptıkları aramada kızının içinde bulunduğu aracın ön tampon parçasına ulaştıklarını bildirdi.

Hortumda kaybolan Buse Acar'la ilgili flaş gelişme

'nın Kemer ilçesinde ocakta meydana gelen hortum sırasında kaybolan 'ın babası , derede yaptıkları aramada kızının içinde bulunduğu aracın ön tampon parçasına ulaştıklarını söyledi.

Kemer'de 326 gün önce hortum sırasında kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, kızının bulmak için derede kepçe, dozer ve dedektörle arama çalışmasına devam ediyor.

Acılı baba Acar, iki hafta önce derede yaptıkları aramada kızının içinde bulunduğu aracın parçasına ulaştıklarını söyledi.

Özel olarak tuttukları dozer, kepçe ve dedektörle kızını aramaya devam edeceğini belirten Acar, "Arabamızın ön tamponunu bulduk ve bunun için umutlarımı kaybetmek istemiyorum. Artık kızımın bulunmasını istiyorum." dedi.

Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortumda, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamamıştı.

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