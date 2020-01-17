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  • 18.01.2020 08:00
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 08:00

Son dakika: Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Son dakika haberine göre Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Komisyon'unun görev süresi, 1 ay uzatıldı. Karar 'de yayımlandı.

Rabia Naz olayında yeni gelişme!

'nin bugünkü sayısında yer alan Kararı'na göre, Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunun görev süresi, Genel Kurul'un 15 Ocak 2020 tarihli 43'üncü birleşiminde 26 Ocak 2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.


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