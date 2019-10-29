Kader Buse Acar'ın ailesinden duygusal paylaşım: Görevin yok muydu? Antalya Kemer'de 277 gün önce hortumda kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi ile babası, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin fotoğraf ile yapılan "Bu bayramda görevin yok mu? Görev almak için koşmadın mı hocaların peşinden?" yazılı paylaşım duygulandırdı.

Antalya Kemer'de 277 gün önce hortumda kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi ile babası, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin fotoğraf ile yapılan "Bu bayramda görevin yok mu? Görev almak için koşmadın mı hocaların peşinden?" yazılı paylaşım duygulandırdı. TÜM MANŞETLER