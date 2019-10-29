Bugünkü
Takvim

Kader Buse Acar'ın ailesinden duygusal paylaşım: Görevin yok muydu?

Antalya Kemer'de 277 gün önce hortumda kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi ile babası, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin fotoğraf ile yapılan "Bu bayramda görevin yok mu? Görev almak için koşmadın mı hocaların peşinden?" yazılı paylaşım duygulandırdı.

Duygusal paylaşım: Görevin yok muydu?
Antalya Kemer'de 277 gün önce hortumda kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi ile babası, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin fotoğraf ile yapılan "Bu bayramda görevin yok mu? Görev almak için koşmadın mı hocaların peşinden?" yazılı paylaşım duygulandırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKader Buse Acar'ın ailesinden duygusal paylaşım: Görevin yok muydu?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri