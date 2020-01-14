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  • 14.01.2020 12:30
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 12:32

ve tadalafil nedir, ne işe yarar? neler?

ve tadalafil nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafıdnan taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Bu ürünler arasında sildenafil ve tadalafil madde tespit edildi. Performans artırıcı enerji yüklü başlığı altında satılan bu çikolataların markaları belli oldu. Peki, Sildenafil ve tadalafil nedir, ne işe yarar? neler?

Sildenafil nedir, ne işe yarar?

Sildenafil ve tadalafil nedir, ne işe yarar? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünün listesi paylaşıldı. Bu ürünler arasında çikolata ürünlerinde sildenafil ve tadalafil etken maddelerinin kukllanıldığı öğrenildi. Peki, Sildenafil ve tadalafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler? İşte cevaplar...

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, sertleşme bozukluğu, pulmoner arteriyal hipertansiyon ve yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bu durumları, kan damarlarını gevşeterek tedavi eder. İlacın yan etkileri baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görüş ve düşük kan basıncını (tansiyonu) içerebilir. Kalp hastalığı, karaciğer işlev bozukluğu veya böbrek hasarı olan hastalar ilacı kullanırken dikkatli olmalıdırlar çünkü ciddi yan etkiler yaşayabilirler.

Sidenafilin aksiyon mekanizması, genelde hücreler içinde çeşitli reaksiyonları hızlandıran fosfodiesteraz adlı enzimini engellemektir. Bu enzim engellendiğinde niktrik oksit adındaki kimyasal türün seviyeleri artar. Bu kimyasal vücudun çeşitli bölgelerindeki kan damarlarının rahatlamasına destek olur.

Sildenafil kullanan firmalar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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