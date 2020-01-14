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  • 14.01.2020 12:46
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 12:46

'de yol kavgasında silahlar konuştu

TEM Otoyolunun mevkisinde trafikte tartışan iki sürücünün kavgasında silahlar konuştu. Kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü tartıştığı Ertuğ E.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yol kavgasında silahlar konuştu

'de trafikte çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu - D-100 bağlantı yolunda seyir halinde olan Ertuğ E.'nin kullandığı 34 BD 3584 plakalı otomobile çarpan aracın sürücüsü daha sonra kaçtı. Takibe başlayan Ertuğ E, aracıyla kaçan sürücüyle Ataşehir mevkisinde karşılaştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen sürücü, Ertuğ E'yi silahla yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ertuğ E. hastaneye kaldırılırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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