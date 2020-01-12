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  • 13.01.2020 01:45
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 01:45

Van'da eğitime kar tatili

Yurdun belli kesimlerinde bir süredir devam eden kar yağışı beraberinde okul tatillerini de getirdi. Son dakika haberine göre Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

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