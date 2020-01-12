Van'da eğitime kar tatili Yurdun belli kesimlerinde bir süredir devam eden kar yağışı beraberinde okul tatillerini de getirdi. Son dakika haberine göre Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

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