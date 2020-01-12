Van'da eğitime kar tatili

Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edilmiştir" denildi.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edilmiştir" denildi.
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