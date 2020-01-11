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  • 11.01.2020 23:46
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 23:53

'de geceye damga vurdu! Ümmü Gülsün Genç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Olmak İster'de bir ilk yaşandı... Yarışmaya katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç geceye damga vurdu. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için 'de bu kez farklı bir format izlendi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı. Peki, Ümmü Gülsün Genç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana geliyor. 11 Ocak 2020 Cumartesi 857. Bölümü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Artvin'den yarışmaya katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç damga vurdu.

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