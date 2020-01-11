atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana geliyor. 11 Ocak 2020 Cumartesi 857. Bölümü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Artvin'den yarışmaya katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç damga vurdu.