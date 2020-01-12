Gönüllerin 'Milyoner'i! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e Ümmü Gülsün Genç damgası
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başında kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada geceye 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç damgasını vurdu. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için Milyoner'de bu kez farklı bir format izlendi. Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı.125.000 TL kazanan ve sergilediği performansla büyük alkış alan konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç, istediklerini başarmak için hiçbir engel olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdi. İşte o anlar...
12.01.2020 02:50
- Son Güncelleme: 12.01.2020 03:11
4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için Milyoner'de bu kez farklı bir format izlendi.
ÜMMÜ GÜLSÜN GENÇ MİLYONER'E DAMGA VURDU - VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
DİĞER GALERİLER