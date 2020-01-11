Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.01.2020 19:37
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 19:37

Son dakika: Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Son dakika haberi...Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Doğu Karadeniz'de yer alan Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon içinkuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon'un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARILDI
Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölgedeki illerde meydana gelmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ani sel, tipi, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri