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  • 09.01.2020 11:54
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 11:54

Son dakika... 'den için yağmur uyarısı

Son dakika haberine göre 'den yağış uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'nde , ve 'nın kuzey ilçelerinde yer yer hafif yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, , ve 'nın kuzey ilçelerinin sabah saatlerinde yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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