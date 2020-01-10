Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.
UYARILAR
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 16°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇORUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu
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