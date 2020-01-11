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  • 11.01.2020 18:32
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 18:44

'daki çifte cinayetin sanığı ceza evinde etti!

'da İlçe Sağlık Müdürü ve doktor 'in eşi 'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan , cezaevinde eşofman altının ipiyle kendisini asarak etti. Yıldız, sorgusunda, “Beni öldürün, yoksa ben yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Çifte cinayetin sanığı intihar etti!

'da İlçe Sağlık Müdürü ve bir doktorun eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan cezaevinde etti.

EŞOFMANIN İPİYLE KENDİNİ ASTI
Alınan bilgiye göre, tutuklama kararının ardından Aliağa Kampüsü içinde bulunan Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen Enver Yıldız, dün tek başına kaldığı odada pencere demirine eşofman altının ipiyle kendisini asmış olarak bulundu. Odaya giren infaz koruma memurlarınca müdahale edilerek ambulansla kampüsteki devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık akşamı Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla öldürülmüştü.

Bu olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan 'in eşi de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

"BENİ ÖLDÜRÜN, YOKSA BEN YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

Zanlı Enver Yıldız, bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrasında yaralı olarak yakalanmış, Torbalı Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.


Enver Yıldız

Enver Yıldız, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etmiş. Sorgusunda, "Beni öldürün, yoksa ben yapacağım" demişti.

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