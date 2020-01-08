Erzincan'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Ergan Dağı'nda bulunan göl, buz gölüne döndü. Buzun kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü. Ortaya çıkan muhteşem manzara ise adeta beyaz bir büyüydü...
Erzincan'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Ergan Dağı'nda bulunan göl, buz gölüne döndü. Buzun kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü. Ortaya çıkan muhteşem manzara ise adeta beyaz bir büyüydü...
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