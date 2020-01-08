Bugünkü
Takvim

'da bulunan 'nda kartpostallık görüntü

'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. 'nda bulunan göl, buz gölüne döndü. Buzun kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü. çıkan muhteşem manzara ise adeta beyaz bir büyüydü...

'Kar'tpostal
Erzincan'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. 'nda bulunan göl, buz gölüne döndü. Buzun kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü. çıkan muhteşem manzara ise adeta beyaz bir büyüydü...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriErzincan'da bulunan Ergan Dağı'nda kartpostallık görüntü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri