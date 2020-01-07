7 Çarşamba Ocak Sabiha Gökçen Havalimanı kapalı mı? Sorusu şuan uçak bileti olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkması ile birçok kişi uçuşların iptal olup olmadığını merakla arama motorlarından araştırmaya başladı. Peki, Sabiha Gökçen'de uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçe Anadolu yakasında bulunan Pendik'e bağlı Kurtköy'de Sanayi mahallesinde bulunmakta ve Taksim'e 50 km. mesafede bulunmaktadır. Sabiha gökçen havalimanına TEM otoyolu bağlantısı ile ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. İstanbul il sınırları içinde yapılmış olan Sabiha Gökçen Havaalanı, İstanbul'da faaliyete geçmiş olan Atatürk Havalimanı'ndan sonra ki ikinci havalimanıdır.

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