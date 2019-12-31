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  • 31.12.2019 21:31
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 21:31

Milli Piyango'nun yılbaşı dörde bölündü

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık , "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Büyük ikramiye dörde bölündü

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık , "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

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