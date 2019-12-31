Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 31.12.2019 21:57
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 22:01

'da de erkek cesedi bulundu

’nın ilçesi ine erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'nın ilçesi ine erkek cesedi vurdu

Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı. Öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi.

CESET TANINMAYACAK HALE GELDİ
Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri