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  • 30.12.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 09:45

'nin yasağa rağmen gemiyle taşıdığı ortaya çıktı!

İstanbul ’nde yaşanan gündemi derinden sarsmıştı. Belediyenin yasağa rağmen geçen yıl kendi gemisiyle girişine izin verdiği ortaya çıktı. Ruam hastalığı taşıyan atlar yüzlerce atın itlafına yol açtı.

İstanbul Büyükada'da na yakalandığı için itlaf edilmek zorunda kalan sayısı 115'e çıkarken, söz konusu atların CHP'li tarafından oy uğruna ölüme sürüklendiğini gösteren fotoğraf ortaya çıktı.

İddiaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2017'da adaya at giriş çıkışının yasaklanmasına ve adanın karantinaya alınmasına rağmen, Adalar Belediyesi 14 Haziran 2018'de 209 atın girişine göz yumdu ve bizzat kendi çıkartma gemisini vererek suça ortak oldu.

Bu sevkiyata kadar ruam hastalığına rastlanmayan adada bu tarihten sonra ruam tespit edildi. Belediyenin fayton sahipleri ve çalışanlarının oyunu almak uğruna bu suça alet olduğu ileri sürülürken, SABAH'ın ulaştığı o fotoğrafta sıkışık halde gemiye doldurulan atların zayıf ve bitkin olduğu rahatlıkla görüldü.

Adalar'da faytonlarda kullanılan ve halk arasında mankafa hastalığı olarak da bilinen 'Ruam' hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi hayvanseverlerin tepkisine yol açmış, itlaf kararını protesto eden hayvanseverler İBB önünde protesto kararı almıştı.

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