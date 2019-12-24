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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 15:44

Son dakika: Kaymakamlığından fayton sahiplerine suç duyurusu

Son dakika haberi... Kaymakamlığı hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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