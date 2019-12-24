Son dakika haberi... Adalar Kaymakamlığı Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalar Kaymakamlığı Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hayvanseverlerden CHP'li İmamoğlu'na sert tepki! Geri adım atmak zorunda kaldı... Adalar'da itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusu! Adalar'daki fayton sorununu çözmeye ne kültürünüz ne de estetik duygularınız yeter!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.