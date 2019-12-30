Bahçelievler'de yolda çökme

Olay, saat 07.30 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Alkaç yönetimindeki 34 DU 4186 plakalı otomobil sokakta seyir halindeyken yol çöktü. Çöken yolda bir metre derinliğinde çukur açıldı. Otomobilin ön sağ tekeri çukurun içine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekibi sevk edildi. Belediye ekipleri ön tekeri çukura düşen aracı kepçe yardımıyla çıkardı.

"GEÇMEMLE YOLUN ÇÖKMESİ BİR OLDU"

Serkan Alkaç "Karşıdan araç geliyordu. Geniş döneyim dedim. O geçsin sonra döneyim diye. Geldim direkt çukura girdim zaten. Küt diye bir ses duydum durdum. Geçmemle yolun çökmesi bir oldu. Bende mi çökmüş yoksa benden önce çökmüşte kimse önlem mi almadı? Onu bilmiyorum. Görsem zaten girmem çukura. Akşam geldim bir sıkıntı yoktu. Aynı güzergahı kullandım. Sabah işe gidiyordum. Sola dönüş yapayım dedim. Kısmet olmadı çukura girdik." dedi.





