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  • 24.12.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 12:38

Adalar'da itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusu!

Son dakika haberi... , ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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