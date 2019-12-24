Son dakika haberi... Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında bugün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Hayvanseverlerden CHP'li İmamoğlu'na sert tepki! Geri adım atmak zorunda kaldı... Adalar'da itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusu! Büyükada'da Ruam paniği! Tüm otel rezervasyonları iptal!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.