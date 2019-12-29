Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 29.12.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 23:05

'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi

Yurt genelindeki olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bursa nin () yarınki tüm seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Hava koşulları deniz ulaşımını da vurdu!

Bursa nin () yarınki tüm seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı iptal edildiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri