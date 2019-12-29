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  • 29.12.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 23:47

'ın 3 ilçesinde eğitime i! Ermenek, Sarıveliler ve...

'ın, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli!

'ın, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 30 Aralık Pazartesi ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve li personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

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