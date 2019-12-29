Karaman'ın, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 30 Aralık Pazartesi ara verildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
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