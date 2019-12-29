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  • 29.12.2019 17:56
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 17:56

'da onu!

'ın ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen onda, 14.10 gram metamfetamin ile 123.80 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.G hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu!

'ın ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen onda, 14.10 gram metamfetamin ile 123.80 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polisler Ü.G. (52) isimli bir şahsın madde sattığı bilgisine ulaştı.

Yapılan fiziki takibin ardından zanlının Alacamescit Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Ü.G, söz konusu adreste üzerinde 2,20 gram esrar ve 3 gram metamfetamin ile yakalandı.

Evin bahçesinde yapılan aramada ise tuğlalara zulalanmış halde 121,60 gram esrar, 11.10 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan Ü.G hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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