Bursa'da deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.