BUDO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de bazı seferler yapılamamıştı.
BUDO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de bazı seferler yapılamamıştı.
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