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  • 21.12.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 22:12

seferlerine fırtına engeli

Bursa Deniz Otobüslerinin () yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de bazı seferler yapılamamıştı.

BUDO'dan sefer iptalleri

'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de bazı seferler yapılamamıştı.

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