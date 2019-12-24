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  • 24.12.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 10:37

için son söz 15 gün sonra söylenecek!

Tüm dünyanın ve muhalefetin istemediği, Başkan Erdoğan’ın ise ‘hayalim’ dediği Projesi, boğaz ticareti nedeniyle büyük önem taşıyor. Proje için yapılan raporunda ise son söz 15 gün sonra söylenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde vatandaşların Kanal İstanbul ÇED Raporu'na yönelik olumlu ya da olumsuz görüşleri toplanarak değerlendirmeye alınacak.

ÇED Raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, 5 iş günü içerisinde "bakan onayı"na sunulacak.

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