Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde vatandaşların Kanal İstanbul ÇED Raporu'na yönelik olumlu ya da olumsuz görüşleri toplanarak değerlendirmeye alınacak.
ÇED Raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, 5 iş günü içerisinde "bakan onayı"na sunulacak.
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