Kanal İstanbul için ÇED raporu tamam Kanal İstanbul projesinin, son şekli verilen ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nca yeterli bulunup kabul edildi.

Kanal İstanbul projesinin, son şekli verilen ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nca yeterli bulunup kabul edildi. ÇED Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlık'ta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde halkın görüşüne sunulacak. Kanal İstanbul için ihale süreci de önümüzdeki günlerde başlatılacak.