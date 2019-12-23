Bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Haklarımıza göz dikenler meydanın boş olmadığını bilmelidir.
Çıkarlarımızı gasp etmek için karşımıza kimse gelmesin. 'Libya'da ne işimiz var' diyorlar. Peki Atatürk orada ne arıyordu?
BIÇAK GIRTLAĞA DAYANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersanesi'nde Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve Seydialireis'in ilk kaynak törenine katıldı. Dünyaya önemli mesajlar yolladı:
TÜM insanlık için gecikmiş bir hak temsili mücadelesi içindeyiz. Suriye'deki harekatların, Doğu Akdeniz'de izlediğimiz politikanın gayesi de budur. Libya ile yürüttüğümüz çalışmalar da bu çerçevededir.
YUNANİSTAN ve onu destekleyen kimi ülkeler, Türkiye'yi adeta denize adım atamaz hale getirmenin hazırlıkları içindeydi. Bazı Arap ülkeleri ile İsrail'in de bu çaba içinde olduğunu biliyoruz.
BİZİM durduk yere kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur. Bıçak gırtlağa dayanana kadar da sükunetimizden asla taviz vermedik.
GELDİĞİMİZ noktada bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yoktur.
ŞAYET KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar.
ONLARIN hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri yok. Ellerinden gelse, dünyadan kökümüzü kazıyacaklar.
GÖÇ DALGASI AVRUPA'YA SIÇRAR
Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Ödül Töreni'nde konuştu: 80 bin İdlibli göçe başladı, Türkiye bu yükü tek başına taşımayacak. Bizim maruz kalacağımız baskıların olumsuz yansımalarını Avrupa'da hissedecektir. Biz Rusya nezdinde saldırıların son bulması için her çabayı gösteriyoruz. Yarın (bugün) bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz.
YERLİ VE MİLLİ
Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılan Pirireis, 40 personel kapasiteli... Gemi su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış durumda. Birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip...
CHP'YE MESAJ
Başkan Erdoğan, "Libya'da ne işimiz var" diyen muhalefete kızdı: Cumhuriyetimiz'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da verdiği mücadeleyi de unutmamalıyız. Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok canı pahasına Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?
Havuza indirilen Yeni Tip Denizaltı Projesi 1. Gemisi Pirireis, 2022'de göreve başlayacak.
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