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  • 24.12.2019 12:38
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 12:54

İran sınırında erkek cesedi bulundu

'ın İran sınırında düzensiz göçmene ait olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu. Donarak öldüğü değerlendirilen düzensiz göçmenin cesedi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

'ın Başkale ilçesinin İran sınırında, düzensiz göçmene ait olduğu belirlenen erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede, mahallenin Sarısu bölgesindeki cesedin düzensiz göçmene ait olduğu tespit edildi.

Donarak öldüğü değerlendirilen düzensiz göçmenin cesedi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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