Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.12.2019 16:52
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 16:57

lular dikkat! 'den bir iyi bir kötü haber geldi

'den lulara bir iyi bir de kötü haber geldi. Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da etkili olan fırtına bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybediyor, yağış ise devam edecek. Kötü haber ise yağışla birlikte sıcaklıklar daha da düşecek.

İstanbullular dikkat!

Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarı ve tahminler doğrultusunda, 'da etkili olan fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul ve genelinde etkisini azaltması bekleniyor.

Yine yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının da bugün akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında "Fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini azaltması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor'' denildi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbullular dikkat! Meteoroloji'den bir iyi bir kötü haber geldi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri