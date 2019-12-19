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  • 19.12.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 16:17

Uludağ'da ölü bulunan 'ın eşi tabutu görünce sinir krizi geçirdi

Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan Mert Alparslan'ın cansız bedeni cenaze töreni için 'ine getirildi. Eşinin tabutunu gören sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Alpaslan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan amatör dağcılar 'ın ve 'ın bedenleri arama çalışmalarının 17. gününde bulunmuştu. Ailesi tarafından cesedi 'a getirilen Alpaslan için 'inde cenaze töreni düzenleniyor.

Dağcının eşi , eşinin camiye getirilen tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. Kriz geçiren Burcu Alpaslan'ı yakınları sakinleştirme çalıştı. Mert Alpaslan'ın ailesinin taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldukları görüldü.

Mert Alpaslan ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlık alanına defnedilecek.

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