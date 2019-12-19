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  • 19.12.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 09:05

nedir, neden olur? Uludağ'da kaybolan dağcılar ve 'ın ölüm nedeni hipotermi mi?

nedir, sorusu Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar ve 'ı arama çalışmalarının 17'nci gününde bulunmasının ardından gündeme geldi. Efe Sarp'ın ölüm nedeninin ilk bulgulara göre hipotermi olduğu belirlenmişti. Peki, ? ? İşte hipotermi ile ilgili merak edilenler...

Hipotermi nedir, neden olur?

Hipotermi nedir? Uludağ'da zirve tırmanışı yapmak isterken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarının 17'nci gününde, üzücü haber geldi. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ilk cansız beden Efe Sarp'ın ölüm nedeninin ise ilk bulgulara göre hipotermi olduğu belirlenmişti. Peki, hipotermi nedir? Hipotermi neden olur? İşte hipotermi ile ilgili ayrıntılar...

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi 37 derece olan normal vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesi halinde meydana gelen rahatsızlıktır. Genellikle uzun süreli olarak soğuk ortama maruz kalmaktan kaynaklanan hipotermi, genellikle yağmur, rüzgar, kar veya soğuk suya maruz kalma gibi faktörler tarafından tetiklenir.

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