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  • 19.12.2019 08:23
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 08:44

: 'da bulunan ikinci cesedin kimliği de belli oldu

haberine göre 'da dün bulunan ikinci cansız bedenin 'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları tarafından teşhis edildi.

Uludağ'da bulunan ikinci cesedin kimliği de belli oldu

'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden 'a ait olduğu belirlendi.

Efe Sarp'ın cesedinin yakınları tarafından teşhis edilmesinin ardından, bulunduğu kayalık ve sarp alandan çıkarılan ikinci cansız beden, 112 Acil Servis ambulansıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Bu cesedin Mert Alpaslan'a ait olduğunu yakınlarının teşhis ettiği öğrenildi. Alpaslan'ın ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemi sürüyor.

OLAY
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde 2 Aralık'tan itibaren aralıksız yürütülen çalışmalarda önce Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise 2 baton (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunmuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramaların 17'nci gününde dün sabah erken saatlerinde ekipler Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket etmiş, montun bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Jandarma keşif uçağı ve 2 helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bir beden bulmuştu. Dağın kuzey yamaçlarında, montun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bu cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştı.

Çalışmalarını aynı bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat sonra 1 kilometre uzakta bir ceset daha bulmuştu.

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ilk cansız beden Efe Sarp'ın yakınları tarafından teşhis edilmiş, ölüm nedeninin ise ilk bulgulara göre hipotermi olduğu belirlenmişti.

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