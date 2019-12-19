Uludağ'dan acı haber geldi

Uludağ'da zirve tırmanışı yapmak isterken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarının 17'nci gününde, üzücü haber geldi. Ekipler, daha önce Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlık ile bir dağcı batonunun bulunduğu bölgeye yakınlarından iki ceset buldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cesetlerin Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait olduğunu açıkladı. Acı haberi alan aileler bir kez daha yıkıldı. Cenazeler Bursa'ya götürülerek Adli Tıp morguna kaldırıldı.
MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ
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