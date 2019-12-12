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Katil çikolata! Okul yöneticileri açığa alındı...

Ankara'da ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolata yüzünden öldü. Milli Eğitim Bakanlığı küçük çocuğun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında okul yöneticilerinin açığa alındığını duyurdu.

Katil çikolata
Ankara'da Mert Köksal, kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolata yüzünden öldü. Müdür açıkta...

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