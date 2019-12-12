Katil çikolata! Okul yöneticileri açığa alındı...

Ankara'da ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolata yüzünden öldü. Milli Eğitim Bakanlığı küçük çocuğun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında okul yöneticilerinin açığa alındığını duyurdu.
Ankara'da Mert Köksal, kantinden aldığı şırınga şeklindeki çikolata yüzünden öldü. Müdür açıkta...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.