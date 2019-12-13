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2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatalar aileleri paniğe sevk etti! "Adeta aleti..."

Ankaralı Mert Köksal, şırıngalı çikolatadan can verdi. Diyarbakırlı Miraç de aynı ürüne kurban gitti. Aileler isyan etti: Ucundaki kapak tehlike saçıyor. Adeta aleti. Satışı yasaklansın...


Ankara'da , Diyarbakır'da ise , şırınga şeklindeki çikolatayı yerken boğularak hayatını kaybetti. Bir hafta içinde 2 çocuğun şırıngalı çikolataya kurban gitmesi üzerine, aileleri büyük telaş sardı. Çocuklarına bu çikolatayı yasakladı.



Bilgi'nin ailesi isyan etti.


Yüksel Uçkun

GARİP AÇIKLAMA
'da zabıta ekipleri, hem okul kantinlerini, hem de marketleri mercek altına aldı. Firma Müdürü , "Bu ürünü, birkaç işyeri daha üretiyor. raporunu bekliyoruz" dedi. Ve garip bir açıklama daha yaptı: Bu üzücü olay çocuklarımızı teslim ettiğimiz okullarda ilk yardımı bilen hiç kimsenin olmadığını ortaya çıkarmıştır.



Mert Yağız Köksal



Umut Bilgi

Bir hafta içinde iki çocuğun şırıngalı çikolata yerken boğularak ölmesi, aileleri paniğe sevk etti...



Twitter;

ÖLÜM ŞIRINGASI
-İki yavrumuzu kaybettik, yasaklayın şu lanet ürünü artık!

-Bu resmen bir aleti, acilen yok edilmeli. Bunun yapan da satan da hemen yargılansın. Böyle tehlikeli yiyecekleri kantinlerde satmamalı.

-3 kuruşluk ölümlerin hesabı sonuna dek sorulsun...

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