

Ankara'da Mert Yağız Köksal, Diyarbakır'da ise Umut Bilgi, şırınga şeklindeki çikolatayı yerken boğularak hayatını kaybetti. Bir hafta içinde 2 çocuğun şırıngalı çikolataya kurban gitmesi üzerine, aileleri büyük telaş sardı. Çocuklarına bu çikolatayı yasakladı.

Bilgi'nin ailesi isyan etti.Yüksel Uçkun İstanbul 'da zabıta ekipleri, hem okul kantinlerini, hem de marketleri mercek altına aldı. Firma Müdürü Yüksel Uçkun , "Bu ürünü, birkaç işyeri daha üretiyor. Adli Tıp raporunu bekliyoruz" dedi. Ve garip bir açıklama daha yaptı:Mert Yağız KöksalBir hafta içinde iki çocuğun şırıngalı çikolata yerken boğularak ölmesi, aileleri paniğe sevk etti...-İki yavrumuzu kaybettik, yasaklayın şu lanet ürünü artık!-Bu resmen bir cinayet aleti, acilen yok edilmeli. Bunun yapan da satan da hemen yargılansın. Böyle tehlikeli yiyecekleri kantinlerde satmamalı.-3 kuruşluk ölümlerin hesabı sonuna dek sorulsun...