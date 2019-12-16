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  • 17.12.2019 07:29
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 07:35

'da yüzlerce ele geçirildi! 'lerin hepsine el koyuldu

'da sabah saatlerinde yapılan operasyonda satışı yasak olan yüzlerce isimli hap ele geçirdi. Mide ilacı olarak üretilen ancak gebeliği sonlandırdığı ve ölümlere neden olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilacın yasa dışı yollarla satışını yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yüzlerce ölüm hapı ele geçirildi

'da polisin düzenlediği operasyonda satışı yasak olan ve gebeliğini sonlandırmak isteyen kadınlar için ölüm riski taşıyan 300 adet hap ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanlığınca satışı yasaklanan "Cytotec" isimli mide ilacının "düşük hapı" adı altında Ankara'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan M.V. ve B.V'nin İzmir'den temin ettikleri hapları Ankara'ya getirmek üzere şehirlerarası yolcu otobüsüne bindiklerini belirleyen ekipler söz konusu kişileri AŞTİ'de yakaladı.

Zanlıların üzerinde 300 adet "Cytotec" isimli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.V. ve B.V'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İÇ KANAMA VE ÖLÜME NEDEN OLUYOR
Mide rahatsızlıkları için üretilen ancak gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığınca eczanelerde satışı yasaklanan "Cytotec" adlı ilacın internet ve sosyal medya üzerinden "düşük hapı" adı altında yüksek fiyatlarla pazarlandığı belirlendi.

Bugüne kadar bir çok kadının hayatını riske atan 'in iç kanama ve ölümlere neden olduğu kaydedildi.

Yurt dışından illegal yollarla temin edilen ilacın piyasaya kaçak yollarla sürüldüğü tespit edildi.

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