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  • 16.12.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 16:37

'li milletvekillerinin binaya gelmesi evlat nöbeti tutan ailelerin sabrını taşırdı!

’da çocukları tarafından kaçırılan acılı ailelerin il binası önündeki evlat nöbetleri devam ederken HDP’li vekillerin binaya girmesi tansiyonu yükseltti. Yaşanan kısa süreli gerginlik güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile yatıştırıldı.

'da 'li vekillerin, evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçerek parti binasına girmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Acılı annelerden vekillere terlik fırlatırken, ise sinir krizi geçirerek oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.

Yaşanan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen 58 aile, 105 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.

Uzun süredir parti binasına uğramayan HDP'li vekillerin geldiğini gören aileler sinir krizi geçirdi. HDP'li milletvekillerinden Remziye Tosun, Musa Farisoğulları ve 'ın evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçmesi tansiyonu yükseldi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillerin geçişi sırasında terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.

Yaşanan kısa süreli gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. Kısa süre parti binasında kalan vekiller, daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.

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