Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu Oteller bölgesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Sarıkamış Oteller bölgesinde bir otelde sebebi bilinmeyen denden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. AFAD ve 112 sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.



