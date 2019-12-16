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  • 16.12.2019 18:02
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 18:07

Son dakika: Sarıkamış Kayak Merkezi’nde

'ın Sarıkamış İlçesi'nde bulunan kayak merkezindeki bir otelde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında alevler, ilçe merkezinden görüldü. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerinde sevk edildi.

'ın Sarıkamış ilçesinde kayak merkezinin bulunduğu Oteller bölgesinde çıkan söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Sarıkamış Oteller bölgesinde bir otelde sebebi bilinmeyen denden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. ve 112 sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.


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