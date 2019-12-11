Evlat nöbetinde 100. gün! Anaların Diyarbakır'dan yükselen feryadı Kandil'i deldi

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN İNSANLAR DİYARBAKIR'IN YOLUNU TUTTU

5 Eylül'de eyleme katılan aile sayısı 10'a, 7 Eylül'de 13'e ve sonunda 58 aileye kadar çıktı. Ailelerin feryadı Türkiye genelinde de yankı buldu. Nöbetteki anne ve babaların dört bir yandan ziyaretçileri oldu. Siyasiler, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, şehit yakınları ve toplumun her kesiminden insanlar Diyarbakır'ın yolunu tuttu.