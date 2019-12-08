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  • Son Güncelleme: 08.12.2019 14:05

Teslim olan terörist: "Ailelerini binası önünde nöbette gören çocuklar kaçmak istiyorlar"

Teslim olan teröristlerden ‘Kader’ kod adlı N.D., İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin örgütün elindeki çocukları nasıl etkilediğini anlattı. N.D., “Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamlarına dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan "Kader" kod adlı terör örgütü mensubu, ifadesinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan ailelerin durumunun örgütün elindeki çocukları üzerinde nasıl etkili olduğu bilgisini verdi.

İkna çalışmalarının ardından terör örgütü PKK'dan kaçarak bir hafta önce Türkiye'ye gelen "Kader" kod adlı N.D, güvenlik güçlerine sığındı. Örgütte bulunduğu süre içerisinde yaşadıklarını aktaran N.D, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerin eyleminin örgütteki yaşattığı paniği anlattı.

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