Isparta'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) canavarca hisle öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (19) ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Cankel'in katil zanlısı eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Muğla'da sevgili ve arkadaş olan sanık ve maktulün aralarının genç kızın üniversite eğitimi dolayısıyla Isparta'ya taşınması nedeniyle açıldığı belirtildi.

Olay tarihinden bir hafta önce maktulle sanığın ayrıldığı kaydedilen iddianamede, Cankel'in sosyal medya hesaplarında Pehlivan'ı engellediği bildirildi.

Cankel'in, ablası yanında bulunduğu sırada genç kızın ikametgahına gittiği, dönüp dönmediğini kontrol ettiği ve kapısına tespihini asarak eve geldiğini belli etmeye çalıştığı kaydedildi.

Sanık ve maktulün gece yarısı genç kızın ikametgahında tartışmaya başladığı belirtilen iddianamede, sanık Pehlivan'ın maktulün boğazını sıkıp yumruk attığı, "Seni öldüreceğim, daha sonra da kendimi öldüreceğim." dediği anlatıldı.