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  • 13.12.2019 16:52
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 16:57

'da nin üzerinden çıkan para şoke etti!

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı nin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı. Dilenciye, 'na göre idari para cezası uygulandı.

Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde lere yönelik çalışma başlattı.

Değirmendere Camisi önünde dilencilik yapanlara ilişkin şikayetleri değerlendiren ekipler, B.S'yi takibe aldı.

Ekipler tarafından yakalanan ve belediye binasına getirilen B.S'nin üstünde ve çantasında yapılan aramada, 4 bin 850 lira ele geçirildi.

Dilenciye, 'na göre idari para cezası uygulandı.

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