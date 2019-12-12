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  • 12.12.2019 11:39
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 11:44

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata zehirli mi, çocuklar neden ölüyor?)

Türkiye son günlerde yaşanan ölümleri ve şırıngalı çikolatayı konuşuyor. Bu bağlamda Ankara'da okul kantininden aldığı şırıngalı çikolatanın boğazına kaçması sonucu hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın ölümüne benzer bir durumun Diyarbakır'da da yaşandığı ortaya çıktı. Aynı yaştaki Umut Bilgi de marketten aldığı şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlerin ardından özellikle anne ve babalar şırıngalı çikolata hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. Şırıngalı çikolata: Şırınganın içerisinde yer alan sıvı çikolatadır. Birçok marka tarafından üretilmektedir. Şırınga çikolatanın özellikle okul kantininde satıldığı belirtiliyor.

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor?

Şırıngalı çikolata bir çocuğun daha ölümüne neden oldu. Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ardından Diyarbakırda da şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçan 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlerin ardından özellikle anne ve babalar şırıngalı çikolata hakkında Google'da detaylı araştırma yapmaya başladı. Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından gözler bir kez daha okul kantinlerine ve okul çevresinde satılan ürünlere çevrildi. Kantinciler, Mert'in ölümüne neden olan ürünün okul kantinlerinde satışının yasak olduğunu ve satışının yapılmadığını iddia etti. Peki şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor? İşte tüm ayrıntılar...

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