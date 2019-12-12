Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata zehirli mi, çocuklar neden ölüyor?)

Şırıngalı çikolata bir çocuğun daha ölümüne neden oldu. Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ardından Diyarbakırda da şırıngalı çikolatanın kapağı boğazına kaçan 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlerin ardından özellikle anne ve babalar şırıngalı çikolata hakkında Google'da detaylı araştırma yapmaya başladı. Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından gözler bir kez daha okul kantinlerine ve okul çevresinde satılan ürünlere çevrildi. Kantinciler, Mert'in ölümüne neden olan ürünün okul kantinlerinde satışının yasak olduğunu ve satışının yapılmadığını iddia etti. Peki şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor? İşte tüm ayrıntılar...

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