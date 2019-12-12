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  • 12.12.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 10:34

Şırıngalı çikolata bir can daha aldı! Acı haber bu kez 'dan geldi

Ankara'da okul kantininden aldığı şırıngalı çikolatanın boğazına kaçması sonucu hayatını kaybeden 'ın ölümüne benzer bir durumun 'da da yaşandığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da 7 yaşındaki 'nin şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

'da şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki , 25 Kasım 2019'da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

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